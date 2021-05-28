高雄地區因本周午後雷雨帶來降雨高屏溪水量提高，經濟部28日表示，澄清湖水庫蓄水率已回補達八成以上，因此從29日起水情燈號轉由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈，代表工業節水從13％放寬至7％。

經濟部指出，高雄灌區一期稻作亦已於5月底完成供灌，加上伏流水以及近期趕辦完成的抗旱2.0相關地下水等備援設施可穩定供應每日 91 萬噸，佔高雄地區用水量六成以上，經評估水情有所改善，高雄地區29日起水情燈號轉由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈。

(工商 )