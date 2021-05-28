近期國際股市波動較大，加上大陸生產者物價指數漲幅高於預期，但人行仍然強調為暫時現象，且從人民銀行貨幣政策執行報告顯示，人行對於公開市場仍維持精準操作，維持市場流動性合理寬鬆，貨幣政策相對穩健，也降低對於市場的影響，陸股後市看俏。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示，隨著大陸經濟持續回復，政策推動A股讓機構化和國際化的腳步將加速，大陸居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移、北向資金長期流入A股趨勢不變下，皆有利陸股表現。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，當前A股仍處於健康的信用收縮階段，在估值風險有所釋放且企業盈利保持韌性的階段，市場整體偏震盪。在參考政治局會議在4月底定調後，雖還沒看到流動性趨勢性放鬆，但不急轉彎的中性表述亦對市場出現穩定作用。就當前陸股位置來看，從指數的振幅、成交量所反應的市場情緒變化、調整時間、估值等方向來對比過去經驗值中期調整的特徵，提示近期市場中期調整處於尾聲，對市場不宜悲觀。

(工商 )