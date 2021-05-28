疫情導致血庫告急。新竹捐血中心因疫情募血出現窘境，過去一周可募得7000袋，隨著疫情嚴峻，募血數量硬生生砍半，目前血庫存量幾度跌破4天，讓新竹捐血中心十分焦急，眼看庫存雪崩式下跌，呼籲民眾踴躍捐血，各捐血站也都做好完整防疫措施，請民眾無須擔心。

因疫情之故，新竹捐血中心捐血活動皆無法舉辦，固定前往學校、公司行號以及部隊的募血活動也全數喊停，甚至國軍部隊也有諸多任務在身，過去捐血車在假日開到人潮聚集的街頭募血，但現在人潮銳減，新竹捐血中心募血窘境雪上加霜。

新竹捐血中心企畫課長周浩偉表示，一般安全庫存至少要7天以上，但現在只剩4到5天，其中A型與O型血較缺乏，屬於極缺的狀態，都在4天左右，甚至有時候跌破4天以下。周浩偉指出，整個桃竹苗地區平均1天需用900袋血，如今庫存急速下降，讓大夥都很擔心。

為增加民眾捐血意願，新竹捐血中心已調整各站室捐血時間，將時間延長至傍晚6時，甚至竹北的愛心樓到晚間8時都能前往捐血。新竹捐血中心也強調，各站室防疫都做好做滿，工作人員全天穿著防護衣，戴護目鏡、手套及口罩，場地隨時消毒，地面鋪設消毒毯，讓民眾行走後能清潔鞋底細菌，休息等候區也拉開社交距離。

目前新竹捐血站工作人員採分流上班，採血的人力也分組。周浩偉表示，防疫的部分請民眾無須擔心，就盼早點讓血量庫存止跌回升，也希望緊急時刻缺血的狀況不要發生，呼籲民眾前來捐血，充實血庫存量。

(中時 )