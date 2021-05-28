日本外務大臣茂木敏充今天在記者會上提及，台灣在311日本東北大地震時對日本進行各項捐輸，如今台灣面臨疫苗不足情形時，日方認真研議考慮支援方案。對日方的友好舉措，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，對全球各國構成重大威脅，外交部刻正配合指揮中心，積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗。日本面臨自身嚴峻疫情之際，仍主動對台灣表達溫暖關懷及提供協助的意願，充分發揮患難見真情的珍貴友誼。日方的友好談話也再次彰顯台日友誼的緊密與強韌，台灣人民深受鼓舞、備感溫暖；外交部代表我國政府及人民表達由衷感謝之意。

外交部強調，台灣與日本是命運共同體，雙方每逢天然災害發生時均能相互伸援，發展深厚堅實的友誼，建立相互扶持的典範。

外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權的普世價值，在各層面為密切夥伴及重要友國。我將在既有的友好基礎上，繼續深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係，並期盼與日方加強公衛防疫合作，為遏止疫情擴散共同努力。

(中時 )