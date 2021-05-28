新冠肺炎疫情嚴峻，政府各部會陸續傳出確診人員，國安局28日晚間證實，1名居家辦公的人員在家發現身體不適，經採檢後為陽性，目前按規定進行隔離，相關接觸者已進行居家自我健康監測，期間國安局每日都與確診者聯繫，關心並暸解健康狀況；確診者過去在異地辦公場所已進行全面環境清潔及消毒。

國安局自月17日起啟動異地辦公，採取營區區隔、居家辦公、彈性上班之「分層、分流、分時」等防疫作為，並要求同仁落實各項防疫措施，確保人員與工作場域安全。近期1名同仁於居家辦公期間發現身體不適，經採檢後通報為陽性，目前按規定進行隔離，與其接觸者已進行居家自我健康監測。

期間本局每天均該確診者和其他人員聯繫，關心並暸解健康狀況；而該員過去異地辦公所在辦公區域已進行全面環境清潔及消毒，將持續配合政府防疫政策及衛生機關疫調，掌握人員健康狀況，確保國家安全情報工作正常運作。

(中時新聞網)