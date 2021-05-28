新北市永和區公所及永和警分局一同前往人潮聚集的區域，宣導防疫措施及管制人流。（永和警分局提供）

新北市永和區公所及永和警分局一同前往人潮聚集的區域，宣導防疫措施及管制人流。（永和警分局提供）

全國疫情確診人數居高不下，確診者的足跡主要涵蓋傳統市場、黃昏市集、大賣場及公園，有鑑於此，新北市永和區公所及永和警分局一同前往人潮聚集的區域，宣導防疫措施及管制人流。

新北市疫情持續升溫，傳統市場採買人潮眾多，易成為疫情傳播的溫床，27日上午8時30分永和警分局配合永和區公所同步於永安市場、民治市場、新生市場、六合市場、竹林市場等攤集區實施宣導及呼籲民眾與攤商落實防疫措施，落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及保持社交距離，不讓市場成為防疫的破口。

永和警分局表示，強力針對賣熟食的攤商要求一定要加遮罩，避免民眾摸到食物，不過現場還有不少熟食攤沒有加蓋加罩，把食物曝露在外面，民眾就自己動手夾，擔心有感染風險，現場也要求改善，否則將開罰。

永和區長陳怡君表示，感謝永和警分局員警協助我們在傳統市場、晚市做人流管制、實名制、戴口罩、量體溫等防疫宣導，希望藉此擴大深入市場的宣導，能提醒民眾配合做好相關防疫措施，保障大家的安全，齊心抗疫渡過難關。

(中時 )