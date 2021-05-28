西武獅隊28日在主場迎戰阪神虎隊，卻無法守住2分領先優勢，22歲怪物新人佐藤輝明第9局敲出致勝3分炮、個人單場第3轟，助隊以10比7逆轉勝；吳念庭此役單場4支3、貢獻1打點，也幫助隊友高橋光成躲過敗投。

吳念庭此役擔任先發二壘手、打第6棒，2局下首度上場打擊敲出右外野飛球出局，5局下繼續面對阪神先發投手青柳晃洋，吳念庭敲出左外野安打，再靠著隊友二壘安打跑回西武第1分。

6局下2比4落後的西武先靠著森友哉陽春炮追回1分，中村剛也、栗山巧接連敲安，西武無人出局攻佔二、三壘，山川穗高雖吞下三振，但吳念庭再從阪神左投岩貞祐太手中揮出二壘安打，不過隊友僅跑回1分，雙方戰成4比4。

7局上阪神再添得1分，取得5比4領先，不過西武下半局立刻攻下3分反超，無奈9局上沒能守住2分領先，賈瑞特（Reed Garrett）登板卻放火，面對8人次、丟掉5分，包含佐藤輝明的致勝3分炮。

吳念庭此役繳出猛打賞，尤其是在第6局帶有打點的安打幫助高橋光成躲過敗投，談到這支安打，吳念庭笑說：「能幫助高橋光成躲過敗投真的太好了，畢竟我也希望光成的頭髮能繼續留長。」

今年季前高橋光成就曾表示，在吞下本季首敗時就會剪頭髮，目前他出賽9場仍是完美的5勝0敗，今天又在吳念庭3安助拳下以無關勝敗作收。

(中時 )