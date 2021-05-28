知名作家兼主持人謝哲青，在新冠肺炎升溫之際，突接獲母親病逝噩耗，更因防疫關係，只能在母親心跳停止前，透過手機視訊見她最後一面。謝哲青喪母一事經媒體披露，臉書立刻湧進不少親友粉絲安慰留言，謝哲青稍早更打破沉默，忍悲向大家保證：「我，會好好的。」

謝哲青被曝在疫情期間突接獲母親病逝消息，據聯合報報導，謝哲青67歲母親因心臟病的關係，已住院有2個月，謝哲青也因工作加上疫情關係，無法經常赴醫院探望，幸好有住在高雄的弟弟幫忙照料，才讓他能放心工作。

謝哲青在得知母親病危之際，立刻驅車南下，但最終只能透過手機視訊，在母親心跳停止前見到最後一面。目前謝哲青已取消所有工作，專心與家人打理母親後事。

稍早謝哲青也在臉書PO文感謝親友的慰問，但貼心的他，第一句話卻是向大家道歉，「對不起，打擾大家。謝謝大家的關心與安慰。我，會好好的。」令粉絲不捨留言「失恃之痛無法以言語慰藉您的傷痛，只願您多保重」、「哲青哥和家人更要健康平安，媽媽才會放心」、「令堂有位優秀的兒子，一定很欣慰」。

(中時新聞網)