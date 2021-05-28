《朝日新聞》28日報導，日本兵庫縣西宮市的一名已婚20多歲女警，不僅和已婚同事有一腿，還在上班時偷偷和對方在派出所內「激戰」；之後也曾和另一名已婚同事在警局內親熱，遭罰減薪3個月，她稍後已自行請辭。

根據報導，這名20多歲的已婚女性巡查部長（相當於我警察階級一線四星），2019年夏季至2020年2月和一名已婚20多歲男性巡查長（相當於我警察階級一線三星）暗中交往，還曾在2019年秋季上班期間，用Line對正在休假的後者說「來慰勞我一下嘛」，2人稍後便直接在派出所內「激戰」。

在與男性巡查長分手後，這名女警又和另一名30多歲已婚男性巡查部長有一腿；由於女警值勤的派出所內沒有女性用休息室，夜間須返回警察局休息，結果去年3月兩人就在警察局內有接吻等親熱動作。

上述醜聞後因內部告發而東窗事發。女警表示「沒能守住底限」，遭減薪3個月；男性巡查長說自己「得意忘形了」，男性巡查部長則稱當時「只是想確認她對我的感覺」，兩人都受訓誡處分；稍後女警和男性巡查長皆已請辭。

這並非兵庫縣警方首次發生類似醜聞，2019年12月至2020年2月期間，一名尼崎市尼崎東署的30多歲已婚男性巡查部長，也曾和20多歲單身女性巡查（日本警察最基層位階，同樣相當於我警察階級一線三星），在無人的派出所休息室內激戰數次，同樣遭到懲處。

(中時新聞網)