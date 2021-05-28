柯震東28日凌晨在IG與好友大飛、黃宏軒和洗菜直播聊天，一時興起玩起「真心話大冒險」，彼此從網友提問中挑題互問，不回答則喝酒處罰。不少人衝著柯而來，提問許多禁忌話題，深夜的直播在線觀看人次一度達1.4萬人。

柯震東家境優渥、事業又旺，被網友問到身價有幾個億？他想2分鐘之久，很有誠意的反問「不動產算不算」，接著說不動產是他和哥哥柯家洋共同擁有，同框藝人說那你就算一人一半，最後他露出3根手指頭對天發誓，表情靦腆、認真地說：「我發誓，應該有1個億。」讓在線的大飛、黃宏軒和洗菜當場傻眼。

黃宏軒代網友發問「歷任哪個女友身材最好」，也是大口乾了一口酒，接著爆三字經，笑罵黃「很敢問」；至於網友好奇柯震東的理想型是否都是「白富美」的姊姊類型，柯震東則解釋並沒有這樣的特別喜好，只是剛好都遇到這類型，「但都是很認真交往，都交往3年以上，代表是真的喜歡」。

直播中途一度吸引蔡凡熙進聊天室，沒想到昔日是同學的黃宏軒一直吐槽他，還自曝2人曾打架沒了聯絡，「我那時候在教室睡覺，下課後全班都走了，沒有人叫我，醒來之後我拿了書包就走，去聚會的地方找蔡凡熙，罵他為何沒叫自己，他當時回『這樣很好玩』，我們就打起來了！」還加碼起底蔡凡熙腳臭，不過蔡毫無偶像包袱，直接在鏡頭前舉起自己的腿，聞了聞腳掌，自清沒有臭味，讓眾人大笑。

(中時 )