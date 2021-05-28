北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 民眾：打完頭很暈還腹瀉

國內疫情持續延燒，本土確診案例不斷攀升，全國三級警戒延長至6月14日，不少民眾對於疫苗議題的關注度急速增加。根據媒體一份最新網路問卷調查顯示，居然高達81%的網友贊成政府透過大陸代理商購買德國輝瑞、BNT疫苗。

TVBS民調中心針對45萬份「民眾憂慮疫情、疫苗」問卷來作分析，高達95%的網友擔心疫情會擴大，僅5%網友不擔心；91%網友擔心自己被傳染到新冠肺炎；87%的網友有意願施打疫苗；82%對政府取得足夠疫苗沒有信心；而目前疫苗不足，達81%的網友贊成中央向大陸代理商購買德國輝瑞BNT疫苗，只有16%不贊成。

該民調也分析認為，有79%的網友對政府防治疫情沒有信心，只有20%有信心；74%的人不滿意衛福部長陳時中處理疫情的表現，25%表示滿意；8成網友表示不滿意蔡英文總統施政表現，滿意度僅18%。TVBS民調中心指出，可能受到目前本土疫情爆發影響，嚴重衝擊到政府施政聲望，大多數對疫情及政府控制疫情持負面看法。

該份網路問卷調查時間為5月24日至27日，由TVBS民調中心於使用網路問卷調查系統SurveyCake執行，問卷可由民眾及主動轉發分享；每一份問卷限1人填寫，系統會自動剔除重複填寫，共成功回收455,104份有效問卷。

(中時新聞網)