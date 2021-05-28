立陶宛外交部今天發布聲明表示，將驅逐兩名白俄羅斯外交人員出境，因為他們從事「與外交人員身分不符的活動」。

聲明指出：「立陶宛也與拉脫維亞站在同一陣線，他們駐明斯克大使館外交人員和員工幾天前無端遭驅逐出境。」

本週稍早，白俄運動員在拉脫維亞參加冰球世錦賽，在他們下榻的飯店外，原本懸掛白俄國旗，卻被換成白俄反對派使用的旗幟，白俄當局因此驅逐拉脫維亞外交人員報復。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示：「已要求兩名以外交身分作掩護的白俄情報人員離開立陶宛。慢走，不送。」

26歲的普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機，原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），魯卡申柯（Alexander Lukashenko）卻派遣戰機加以攔截，迫使這架客機轉降白俄首都明斯克（Minsk），引發國際公憤。

為回應瑞恩航空客機被迫轉降一事，歐洲聯盟禁止白俄航空公司的班機進入歐盟空域，也籲請歐盟各家航空公司避開白俄領空，甚至揚言要對白俄施加嚴格的經濟制裁。

(中央社)