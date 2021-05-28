日前傳出因呼吸道疾病惡化而轉送曼谷西里拉醫院的泰皇瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)，25日晚正式在泰國王室活動中亮相。由於泰王先前一度消失在媒體之前，讓人懷疑其是否染病，更有人謠傳他因新冠肺炎而進入加護病房；如今出現在皇室活動，讓相關謠言不攻自破。

長期關注泰國王室動態的記者馬歇爾，在推特上秀出2張泰王與皇后蘇堤達、貴妃詩琳娜一同露面的照片。「他們回來了！泰王瓦吉拉隆功、皇后蘇堤達與貴妃詩琳那本月(5月)首次露面。

照片中的泰王身著深色西裝，為慶祝衛塞節進行點燭儀式。由於其身材較過去略為豐滿，看起來不像新冠肺炎重症的樣子。不過，由於泰皇風流韻事太多，不少泰國民眾一向對其沒有好感。因此，推文馬上有網友歪樓「為什麼沒有戴口罩？」。

👀 They’re back! Vajiralongkorn, Suthida and Koi appeared on royal news this evening for the first time since the start of May #ข่าวลือ pic.twitter.com/jTsRfR0Une — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) May 25, 2021

日前泰皇因1個月沒有露面，讓外界揣測紛紛，加上皇室始終沉默更讓謠言甚囂塵上。先前馬歇爾也披露，多位熟悉王室內情的人紛紛指出，現年68歲的泰國國王瓦吉拉隆功因「呼吸道問題」火速送往曼谷醫院就醫；不過，後來病情惡化讓其轉至曼谷西里拉醫院的加護病房救治。但他稍後也澄清，泰王似乎不是新冠肺炎。

王室內部人員澄清，一切正常、沒有任何異狀；也有王室工作人員輕描淡寫地說，泰王本來就有呼吸不順暢與呼吸系統問題，不過問題不嚴重，這也絕非新冠肺炎。

一向不滿泰皇花邊新聞過多的泰國網友，無視恐觸犯冒犯君王罪，在網路上大玩迷因梗圖，相關推文總數量破500萬則。泰王的後宮花邊新聞之多，讓人瞠目結舌，有貴妃遭廢進入寺廟修行，也有後宮爭寵，更一度傳出王室繼承人提幫功(Dipangkorn Rasmijoti)有自閉症與學習遲緩，被父親在其9歲時送往德國，而與生母希拉米硬生生分開。

(中時新聞網)