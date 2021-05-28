國民黨前主席朱立倫晚間在臉書表示，佛光山要捐50萬劑嬌生疫苗，政府應該立即專案通過。（摘自朱立倫臉書）

北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 民眾：打完頭很暈還腹瀉

繼地方政府、企業界，宗教團體也加入疫苗採購行列，佛光山所屬的國際佛光會昨天正式行文給衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑。國民黨主席江啟臣與前主席朱立倫晚間齊聲呼籲衛福部，應以最高效率採取緊急使用授權機制，同意佛光山的人道關懷行動。

江啟臣說，疫苗如救火，台灣不是打太慢，台灣是打不夠，目前政府採購到貨疫苗共87萬劑，如今有50萬劑嬌生疫苗要捐入，只要有安全有效的疫苗，都是極好的事情，謝謝佛光山的慈悲。

此外，鴻海創辦人郭台銘也欲向上海復星集團購買上千萬劑BNT疫苗，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今說，永齡會依據政府機制提出申請。江啟臣表示，取得疫苗，不能再拖拖拉拉，呼籲衛福部，必須放寬與加速對於慈善團體及企業界自行採購疫苗的流程。

朱立倫也呼籲並感謝所有企業及慈善團體採購疫苗給台灣人民使用；政府動作要快，對於這些疫苗通通儘速放寬、立即專案通過。

朱立倫批評，蔡政府用大內宣，猛力宣傳15萬支莫德納疫苗，仍然改變不了人民打不到疫苗的焦慮。他強調，只有放下政治考量，不要再顧面子，結合各方力量全力為台灣人民爭疫苗，台灣民眾才能保住健康、保住平安。

(中時 )