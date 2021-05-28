中華電信客網同仁確診 辦公場所消毒 21:552021/05/28 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華電信客網同仁確診，辦公場所消毒。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電（2412）北區分公司台北營運處客網中心一名外勤員工28日接獲內湖健康中心通知，確診新冠肺炎。 中華電信表示，該員於5月24日因身體不適進行快篩，公司接獲該員快篩陽性的通報後，即進行辦公場域清潔消毒與相關人員執行自我健康管理等措施。 中華電信表示，有關此外勤員工採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡與接觸對象，已由疫情指揮中心進行疫調及後續處置。公司營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 (工商 ) #新冠肺炎 #台灣 #中華電 #確診 #客網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 財經熱門新聞 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 想擺脫台積電、台灣？ 美商務部長爆在美蓋晶圓廠內幕 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。