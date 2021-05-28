中華電（2412）北區分公司台北營運處客網中心一名外勤員工28日接獲內湖健康中心通知，確診新冠肺炎。

中華電信表示，該員於5月24日因身體不適進行快篩，公司接獲該員快篩陽性的通報後，即進行辦公場域清潔消毒與相關人員執行自我健康管理等措施。

中華電信表示，有關此外勤員工採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡與接觸對象，已由疫情指揮中心進行疫調及後續處置。公司營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。

(工商 )