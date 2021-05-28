美國上周初領失業金人數最新數據達40.4萬人，來到疫情以來新低紀錄，加上稍早公布的美國聯準會(Fed)觀察通膨核心指標4 月核心 個人消費支出物價指數(PCE)年增3.1%、創1992年5月以來最高，黃金現貨聞訊立即收斂跌幅，加上拜登將提6兆美元預算案，美股3大指數期貨盤前均上漲。美股周五(28日)上漲93.86點、以34,558.50點開出，隨後漲勢擴大至超過120點。

截至台灣時間28日晚間9點35分，道瓊指數上漲124.24點或0.36%、暫報34,588.88點；標普500指數上漲12.61點或0.30%、暫報4,213.49點；那斯達克指數上漲55.96點或0.41%、暫報13,792.23點；費城半導體指數上漲12.07點或0.38%、暫報3,171.35點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌0.092%、暫報630.27美元；台積電ADR股價上漲0.33%、暫報116.15美元；聯電ADR股價上漲2.07%、暫報9.38美元。

美國國會參議院共和黨周四提出 9280 億美元基建法案，全面更新美國基礎建設，但仍遠低於拜登政府已經縮減的1.7兆美元大基建計畫方案。美國總統拜登預計將提出規模 6 兆美元預算案，支援基礎設施、教育與醫療保健資源建設，將推升美國聯邦政府支出達到二戰以來最高水位。

美國財政部長葉倫指出，這可能推升美國政府債務在2022年超越美國經濟規模，但對於通膨的影響只是短暫的，並非普遍情況。至於Fed先前的會議內容已經有官員提出，應該在未來某個時間討論縮減貨幣政策的寬鬆程度，尤其是在隔夜逆回購(RRP)規模已經逼近4000億美元關卡的現在，每月1,200億美元購債計畫可能是最先被討論的項目。

(中時新聞網)