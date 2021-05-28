雙北市疫情嚴峻，台北市政府準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，「我們去年也都演練過，也都做好準備了！」而根據去年新北市實施之「4級警戒」管制之兵推演練，4級景就的規則包括市民禁足21天、每週僅能外出採買物資3次、依身份證尾數分流外出，且對外橋樑、車站、道路都會進行管制。

針對記者提問，新北市府去年已實施擴大管制兵棋推演，但如今疫情已超過當初模擬內容，是否有再升級準備？侯友宜則說，去年已經演練過，針對確診區塊先啟用熱區防疫中心，作為升級的實戰演練。

根據去年4月新北市進行的兵推演練，預計將大規模社區感染分為3階段，分別為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」以及「撤除擴大管制」；封城規範方面，兵推規定一但開始擴大管制，民眾必須禁足21天，採購、就醫及工作需求外出者需攜帶身分證或通行證，每人每週限制外出3次以購買民生物資。另外，外出不得搭乘大眾交通工具，且需依照管制時間分配，進行分流。

為防止病毒藉大眾交通工具擴散，將全天候管制新北市對外136座橋樑，以及道路、車站，一般民眾不得搭乘大眾交通工具，若有必要的管制人員須搭乘，則必須出示證件。

此外，新北市民政局長柯慶忠補充，去年率全國之先擴大管制超前管制兵棋推演，考量人口密度、住商情況、飲食、交通狀況等，整合各局處推動兵棋推演，低度活動高度管制，強化三級現在已經在施作，包含醫療快篩、停課教育相關、觀光旅館調整、民生物資市場管制、社會關懷、交通局和消防局啟動醫療車輛資源。

(中時新聞網)