大陸頂流男星吳亦凡近日遭爆料電影院包場約會網美，畫面疑似被電影院員工流出，在網路上瘋傳，連網美身分也被挖出，是年僅19歲的人氣網美「小怡同學」，兩人關係掀熱議；消息曝光後，吳亦凡透過工作室在今（28）日晚間做出回應，「影片經過惡意剪輯，原是和朋友們一起進電影院」，且表示已委託律師採證準備提告。

吳亦凡和網美「小怡同學」陳紫怡單獨約會，還包下電影院的消息今日在微博引起熱議，甚至登上熱搜，女方還被挖出之前還跟男星任世豪傳過緋聞；沒想到晚間吳亦凡工作室發出聲明，表示該電影院嚴重侵犯個人隱私並拒不道歉，相當可惡，他們決定委託律師事務所維護吳亦凡的名譽。

吳亦凡包場帶女人看電影畫面遭電影院員工流出。(圖/ 摘自微博)

吳亦凡包場帶女人看電影畫面遭電影院員工流出。(圖/ 摘自微博)

吳亦凡工作室透過律師發布聲明，指出照片和監視器都是經過惡意編輯，不排除提告。(圖/ 摘自吳亦凡工作室微博)

聲明中提到，當天吳亦凡是和一群朋友陸續到電影院，但電影院員工卻故意把吳亦凡和網美的畫面單獨公開，博取網友關注討論；且電影院員工惡意編輯影片，甚至擅自曝流出，已涉嫌侵犯吳亦凡隱私權，要求停止各種侵權行為；最後表示已完成採證工作，不排除走司法程序。

而影片中在吳亦凡身邊的女子，是19歲網美「小怡同學」陳紫怡，身高170公分，外型清純可愛，不久前和男星任世豪傳過緋聞，還流出兩人接吻的影片。

(中時新聞網)