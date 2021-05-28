明日梅雨鋒面南下，經濟部今宣布好消息，高雄受惠日前一波午後雷陣雨，水情燈號將從目前「減量供水」橙燈，調回「減壓供水」黃燈，回到全日減壓7％供水。這是旱象實施限水燈號以來，第一個水情好轉的縣市。

接下來經濟部將觀察周末梅雨鋒面，能否讓新竹原定6月1日實施的「供5停2」分區限水暫緩。目前觀察下周一雨勢應該頗大，內部研判新竹非常有機會不進入紅燈。

至於中部「供5停2」限水日加長三分之一天(8小時)，經濟部認為照原訂實施可能性大，主要是這波梅雨預報降雨雖以北中部為主，可是能否涵蓋到整個中部沒有把握。

全台現有桃園(含新北林口)、新竹、嘉義、台南與高雄等5個地區實施減量供水橙燈，對工業用水大戶減供5％到20％，游泳池、洗車、三溫暖等業者減供20％。

經濟部次長曾文生表示，高雄地區因本周午後雷雨帶來降雨高屏溪水量提高，澄清湖水庫蓄水率已回補達八成以上，加以高雄灌區一期稻作已5 月底就完成供灌，加上伏流水等備援設施，可穩定高雄地區用水量六成以上。評估水情有所改善，高雄地區自明(29)日起水情燈號，由減量橙燈轉為減壓黃燈。

雖然今天起的梅雨雖對旱象解除有幫助，但可能伴隨短延時、強降雨水患。曾文生今也視訊會議，提醒各地方政府水利首長進行防汛與抗旱應變作為。他表示，水庫已乾涸很久了，當水庫進水時，將會造成原水濁度升高情況，因此必須預作準備。

(中時 )