松重豐（右）常以大嗓門指揮事情，高分貝音量把北川景子嚇呆。（八大提供）

經典日劇《HERO》續集《HEROⅡ》，木村拓哉睽違13年再度帥氣辦案，原本搭擋松隆子換成素有「日劇女神」稱號的北川景子，週邊角色也幾乎是全新組合，但唯一沒變的是，木村拓哉仍忠愛電視購物買健身器材。幕後花絮中，木村拓哉跪在轉盤練腰力，下一個鏡頭換成雙臂拉彈力繩練胸肌，還能和北川景子逗嘴，看來輕鬆自在，一喊卡木村拓哉立刻痛苦嘆：「要一邊弄這個不行啦，說真的力氣都沒了！」

續集中角色陣容有不少變動，除了木村拓哉身邊的助手從松隆子改為北川景子，還有台灣觀眾熟知的《孤獨的美食家》主角松重豐，飾演城西支部長，在辦公室經常大嗓門指揮事情，咆哮威力讓現場演員包括木村拓哉都招架不住，尤其站在松重豐旁邊的北川景子，一度面露驚恐眼神，連正式拍攝還是會被嚇呆。北川景子透露現場氣氛非常融洽，有空檔大家常聚在一起聊天，劇本台詞對完了，導演沒有喊卡，大家卻能接話一直對戲下去，默契十足。

另外，北川景子會愛上香蕉乾其來有自，是因為拍戲時肚子會餓，香蕉乾能果腹、攜帶又方便。笑曝曾經餓到咕嚕大叫，透過現場收音聽得一清二楚，木村拓哉還曾懷疑地問她：「妳肚子剛剛是在叫嗎？」她還大方承認，自己是零食控，更經常半夜會吃1碗拉麵，讓木村拓哉覺得不可思議，驚訝反應：「當一位女明星怎麼能這樣？」《HEROⅡ》本週六八大戲劇台播出。

(中時 )