新冠肺炎疫情嚴峻，北部醫療能量負荷龐大，新光金控今晚間宣布，將捐款5000萬元，全數用於防疫所需，力挺醫護，共同抵抗新冠肺炎疫情。

新光金控表示，這次集合子公司新光人壽、新光銀行、元富證券及關係企業新光保全、大台北瓦斯、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司等，合計捐贈5000萬元；捐款將分別捐贈台北市政府1000萬、新北市政府1000萬、新竹市政府200萬，以及台大醫院500萬、亞東醫院600萬、新光醫院500萬、輔仁大學附設醫院500萬、新光吳火獅先生救難急救基金會500萬與桃園敏盛醫院200萬等。

新光金控表示，全國已升級第三級警戒，台北市及新北市第一線防疫醫護能量需求大增，台大醫院院長日前更在臉書發文表示：「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。」因此，新光金控將捐贈雙北市府、新竹市政府外，也預計捐贈台大醫院、亞東醫院、輔仁大學附設醫院、桃園敏盛醫院，以助陣第一線醫療體系抗疫解燃眉之急。

此外，新光醫院作為抗疫醫院之一，也位於雙北交界之處，醫療量能支援雙北也相當沈重，故也捐贈500萬元予同為關係企業的新光醫院，以協助增加醫護量能，協助抗疫。

(中時 )