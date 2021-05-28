外媒引述人情人士指出，美國總統拜登預計28日提出2022財年（10月1日起）預算案，總金額將達6兆美元，以升級基礎建設和擴大醫療保健、教育和其他社會服務，不過這份預算案將讓美國財政赤字在未來10年創下二次大戰後新高紀錄。

拜登內閣的首份預算案，將讓政府支出在2031財年增加至8.2兆美元，未來10年負債占國內生產毛額（GDP）比重將攀升至117％，相較於目前的約100％。

預算案通常反映政府優先執行的政策項目，內容預料將包含拜登在過去幾個月宣布的基礎建設與家庭援助計畫。美國官員表示，政府計劃對企業富人加稅作為經費來源，創造的收入足以抵消支出增加。

拜登27日在克里夫蘭向群眾表示：「現在是奠定基礎的時候，是時候對家庭、社區和國家進行大膽的投資。」

民主黨議員樂見拜登的預算計畫。參議院撥款委員會主席李希（Patrick Leahy）表示：「過去10年來美國對教育、環保和兒童保育的支出不足，拜登深知如此，我讚賞他大膽行動，藉由預算案解決這個問題。」

不過共和黨議員並不支持這份預算案。共和黨批評拜登的新冠肺炎紓困計畫造成通膨升溫，而且失業補助讓民眾無意重返職場。北達科他州參議員柯莫（Kevin Cramer）批評拜登的預算案「不切實際」。

美國政府計劃大手筆開支引發外界擔憂，華府智庫「聯邦預算問責委員會」（CRFB）資深政策主管古德溫（Marc Goldwein）表示，2022財年的預算案將讓美國負債飆高。大蕭條前美國負債占GDP比為40％，疫情爆發前是80％，2021年起站上100％，二次大戰時創下106％的紀錄，而117％將超越二戰時的水準。

(工商 )