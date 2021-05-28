外媒引述內情人士表示，谷歌在法國的反托拉斯調查即將達成和解，該案指控谷歌濫用線上廣告的獨大勢力，谷歌可能同意支付罰款，並做出業務改變。

法國競爭管理局指控谷歌的廣告伺務器DoubleClick for Publishers（DFP），給予自家線上廣告拍賣平台AdX優惠，排除競爭對手。大部分大型線上出版商利用DFP來出售廣告空間。

法國競爭主管機關亦指稱，谷歌的廣告技術工具存在其他形式的自肥行為。

根據熟知內情人士透露，為了解決本案，谷歌提議改善AdX與其他公司廣告伺服器間的互通性，以及移除競爭對手面臨的部分其他障礙。

和解協議仍需得到法國競爭管理局理事會的同意，若和解案獲得批准，可望在未來幾周宣布。

消息人士指出，谷歌提出的業務改變效力只限於法國市場，不過該公司亦可能擴大適用範圍。

谷歌對本案不予置評，發言人透過聲明稿表示，公司的第三方廣告技術產品，同時與谷歌夥伴與競爭對手的產品合作。谷歌持續接受意見回饋，並更新產品與技術，以便為使用者和整個生態體系提供更好的服務。

谷歌的廣告業務在2020年創造1,470億美元收入，吸金力傲視全球其他網路公司。不過廣告業務近來成為反托拉斯主管機關鎖定的對象。

以德州為首的美國多州在2020年12月指控谷歌，稱該公司壟斷數位廣告市場。英國競爭主管機關1月對谷歌展開調查，以便了解谷歌移除Chrome瀏覽器的使用者追蹤工具cookies，是否影響線上廣告產業競爭。歐盟最高反托拉斯主管機關歐盟執委會，也在調查谷歌的廣告業務。

在此同時，谷歌因為相同原因，在美國面臨多家廣告客戶、對手和出版商的訴訟。

(工商 )