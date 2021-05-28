侵華日軍731部隊舊址作為全國重點文物保護單位，是日軍侵華期間留存的近現代重要歷史遺址，記錄著侵華日軍當年在中國進行細菌武器研究、人體試驗的種種罪行。（圖／新華社）

針對美國總統拜登要求情報部門公佈對新冠病毒起源調查報告，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方根本不在乎事實真相，只是一心玩弄政治。趙立堅反問：美軍德特里克堡生物基地與侵華日軍731部隊有千絲萬縷的聯繫，發生洩漏事故的消息早已被媒體曝光，美方有沒有意願和勇氣讓世衛組織專家赴美國進行調查呢？

大陸外交部例行記者會上有媒體提問：美國總統拜登聲稱可能會發佈報告，詳細說明美國情報界關於新冠肺炎疫情起源的調查結果。美國家情報機構也開始對病毒溯源發表看法，稱將繼續研究所有證據，收集和分析新信息。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人趙立堅反問：美軍德特里克堡生物基地與侵華日軍731部隊有千絲萬縷的聯繫，發生洩漏事故的消息早已被媒體曝光，美方有沒有意願和勇氣讓世衛組織專家赴美國進行調查呢？（圖／大陸外交部）

大陸外交部發言人趙立堅答覆稱，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，美國卻企圖讓所謂情報人員來主導結論，只能說明美方根本不在乎事實真相，根本不想搞科學研究，只是一心玩弄政治，對他國甩鍋推責。

趙立堅強調，世人都清楚，美方近來再次惡意翻炒「實驗室洩漏」，聲稱要就這一問題進行調查，「動機不純，用心險惡」。他表示要提醒美方兩點：第一，中國實驗室事件引發病毒極不可能，這一結論清清楚楚地記錄在中國—世衛組織聯合考察組研究報告中；第二，美國才是擁有世界上規模最大、數量最多的生物實驗室的國家，德特里克堡生物基地發生洩漏事故的消息早已被媒體曝光。公開資料顯示，德特里克堡居然與侵華日軍「731部隊」有著千絲萬縷的聯繫，罪惡滔天的「731部隊」負責人石井四郎還曾是德堡的生化武器顧問。

趙立堅反問道，美方何時對2019年7月維吉尼亞州北部不明原因的呼吸系統疾病和威斯康辛州大規模「電子煙疾病」的詳細情況作出說明？有沒有意願和勇氣讓世衛組織專家赴美國進行調查呢？

拜登近期下令美國情報機構重新調查新冠病毒源頭，並敦促中國參與全球調查，美國國會也提出議案，要求情報部門公布調查對武漢病毒研究所與新冠病毒關係的資料。

陸媒曾報導，根據美國國家檔案館的解密，二戰之後美軍同石井四郎、北野政次等人員秘密接觸並對日本731部隊進行調查和交易，在此基礎上形成了關於日本731部隊細菌戰調查的系列報告。美國與日本還就細菌戰研究成果進行交易，讓美國使用日本生化武器研究資訊，得以在戰後發展德特里克堡生物實驗室，並擁有美軍唯一P4生物實驗室。

(中時新聞網)