疫情持續延燒，全台進入三級警戒，不論室內外都不能群聚。南投鹿谷日前有5名民眾違規群聚用餐飲酒，遭警方查獲開罰，5人一共被罰85萬，其中屋主遭罰30萬。

南投縣竹山分局指出，這5人在22日晚上11點違反室內5人群聚規定，飲酒作樂，其中包括2名大陸籍女子，其中陳姓大陸藉女子為養生館員工，停業後受邀前往赴約，另一名林姓大陸籍女子則是本月4日才入境，不僅違規群聚，還違反自主健康管理規定，提前3天出門。

竹山分局指出，巡邏時發現這5名彼此並無親屬關係民眾群聚飲酒，立即開罰，其中屋主重罰30萬元，其他人則各罰10萬，林姓大陸籍女子則因違反自主管理規定，加罰15萬元，必須繳納25萬元罰款，總計5人一共被罰85萬元，也讓網友直呼「好貴的一餐」、「一餐85萬元，厲害了」，但也有人認為罰得還不夠。

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(中時新聞網)