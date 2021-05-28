台灣首檔聚焦半導體產業，並結合ESG投資篩選流程的ETF「中信關鍵半導體ETF」（00891）28日正式掛牌交易，甫上市即創下好成績，不僅股價隨大盤揚升，收盤價為15.3元，上漲1.9％，成交量高達13.6萬張，為近五年台股原型ETF第一天上市交易量中第二高的，市場反應熱烈，顯見對台灣半導體長期前景看好。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，過去一周台股呈現緩步上漲，雖然本土疫情仍未受控，但政策面利多頻傳，使市場相對安心。首先，美國拜登總統近期可能在一項規模達6兆美元的預算案，資金運用領域將包含基礎建設、醫療保健、教育等，刺激美股上漲。其次，台灣政府的紓困特別預算及調降受影響產業的營業稅等，皆有助市場穩固信心。

張圭慧強調，半導體為科技生活的基礎，無論是疫情期間興起的遊戲熱潮，遠距辦公、線上教育等，無一不需要半導體，在疫情催動下，半導體供需吃緊的狀況持續延燒，尤其成熟製程的供需緊俏，將有可能延續至2022年，長期業績展望樂觀。

中信投信指出，中信關鍵半導體上市第一天，除交投熱絡外，尤其值得注意的是，溢價始終控制於合理範圍，收盤時溢價僅0.46％，代表盤中流動性充足，使參與買賣的投資人交易權益獲得保障，看好台灣半導體產業長期趨勢的投資人，不妨適時低接入場。

(工商 )