改編自同名漫畫的《戀愛舞台Love Stage!!》真人版電影收服燃燒的腐女魂。有趣的是，原著作者影木榮貴正是北川景子老公DAIGO的親姊，更不暐言該主唱角色就是私心以弟弟DAIGO為形象發想。該片敘述男主角瀨名泉水（杉山真宏飾）是個再平凡不過的阿宅，卻生長在不平凡的演藝世家。他的媽媽是知名女星，爸爸是歌手，而哥哥聖湖（DAIGO飾）是人氣樂團「CRUSHERZ」主唱，只有泉水成天待在家中不修邊幅，看來毫不起眼，在家裡根本是顏值的後段班。

十年前一次偶然機會，泉水被媽媽打扮成女孩客串了一支電視廣告，那是他初次與一条龍馬（仲田博喜飾）的相遇與對戲。對於泉水來說，只是一個上鏡頭的經驗，而對時任偶像巨星龍馬來說，卻是一見鍾情的心動瞬間。並且自此對她朝思暮想、念念不忘。經過了十年之久，皇天果然保庇苦心人。龍馬與泉水再次相逢，即使龍馬得知當年那女孩其實是男生，還是對他展開熱烈追求。要飾演劇中萬人迷偶像明星一條龍馬的演員，勢必也是要有兩把刷子，演員仲田博喜有豐富的舞台劇經驗，自2014年到2021年演出不下20部舞台劇、14部電視劇及2部電影，該片是他繼電影《桃源鄉迷宮》後的最新力作。飾演瀨名泉水的鮮肉男星杉山真宏，首次擔綱電影主角，將不得志的漫畫作家詮釋得游刃有餘。

演出陣容除了2位主演之外，飾演泉水哥哥一角的DAIGO，現實生活中的背景也不容小覷。他不但是日本搖滾樂隊BREAKERZ的主唱、本片原著漫畫家影木榮貴的胞弟、日本前首相竹下登的外孫之外，更是日本國民女神北川景子的老公。他主持的日本綜藝節目《幸福！窮女孩》在台灣也有高收視率，靠招牌手勢「WISH」在日綜界擁有一票死忠粉絲，也常逗得女神老婆樂笑開懷。即使私生活抱得美人歸，還是為了胞姊的原創漫改電影，被掰彎演Gay，跟療癒男星和合真一湊CP耍甜蜜也是剛好而已，「為了你，我什麼都能做，說好的獎賞要給我了啊」，DAIGO飾演的聖湖一把抱住和合真一飾演的玲，想在沙發上來一場人與人的連結，沒想到卻被和合真一白眼拒絕，DAIGO失望的神情溢於言表。

片中一場戲更展露出DAIGO身為男神的霸氣，弟弟泉水對聖湖哭訴初吻被奪走，玲在一旁看笑話說：「我倒是無法想像，泉水親親的樣子」，聖湖霸氣回應「我們從小親到大呢！」並一個轉身遂向玲獻上自己的慾火豐唇，DAIGO的帥氣程度再次破表。該片已於線上影音平台GagaOOLala全球214個國家同步上線。

(中時 )