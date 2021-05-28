台北股市今（28日）開高走高，航運股持續走強，萬海率先攻上漲停，帶動長榮、陽明漲勢，引起不少股民驚訝不已，但有網友哀嘆表示，他見長榮股價今天稍有起色，即趕快獲利了結，小賺了1萬，未料賣了之後卻開始暴漲，尾盤直攻漲停，讓他很後悔。

台股今早盤開高上漲近百點，各大類股齊揚，鋼鐵股也再度有所表現，多檔觸及漲停，航運股漲勢持續，陽明上漲4.85%，萬海、長榮路續攻上漲停，其中萬海收盤更是創下154.5元的歷史新高，而長榮以96.4元的漲停價作收。

網友在社群網站PTT上發文表示，今天一見長榮稍微有點起色，不想再經歷先前的噩夢，趕快在每股90.8元的時候先行獲利了結，小賺1萬，但未料在賣掉之後卻開始暴漲，尾盤直接拉上漲停作收，不禁讓他感到非常後悔。

他見長榮上漲秒獲利了結，小賺1萬卻超後悔。（圖／截自PTT）

貼文曝光後，意外引來一群同樣也賣出就漲的股友，「榮榮一賣就噴＋1」、「陽明98脫手+1」、「我前天2張陽明脫手98，後面就不說了」、「我也賣在90.8」、「我賣92，哭阿」、「賣在89，真的哭」、「今天賣在90」、「不講武德阿，突然飆上去」。

美系外資最新報告指出，全球貨櫃航運需求強勁，航運業者6月1日起陸續起漲，並看好貨櫃運價後市有望持續勁揚，長榮今年和明年獲利預估增幅分別為60%及30%；且重申其「加碼」評級，並將目標價上調至131元。

(中時新聞網)