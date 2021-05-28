北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 民眾：打完頭很暈還腹瀉

上周運抵台灣的41萬劑AZ疫苗，27日分配第一階段15萬劑，其中新北市確診人數雖已達2621人、高雄市累積43人，但高雄市分得劑量卻比新北市還多，指揮中心遭批分配不公、政治考量。對此，台北市議員王世堅坦言，談到這件事情滿難過的，並指台灣最主要的問題就是疫苗不夠，應該想辦法多給新北一點疫苗。

王世堅28日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，其實談到這個問題滿難過的，最主要的問題癥結就是我們的疫苗不夠，只能在僅有的疫苗中做一個必定、必要的抉擇，但絕對沒有說厚高雄、薄新北，也不是厚綠色執政、薄藍色執政。

王世堅指出，依人口數和確診數來看，新北可能應該再多給一點點，至少再多一點，可是大家不要忘了，中南部的疫情少，高雄有4大醫學中心，事實上先前他們的第一線醫療人員，配疫苗的數只有2成而已，現在這個配法，是把6都還有22縣市，所有我們第一線到第三線需要打疫苗的人數，大概都普及到6成，所以現在是是把先前沒普及好的，先做好普及。

王世堅說，中南部也有重要的醫學中心、區域醫院，且可能要接受台北、新北下去的病患，更何況第一線的醫護人員普遍施打，這是我們全國一致的需求，這絕對沒有厚高雄、薄新北，台北市一樣也是配這麼多，我們有7大醫學中心在台北市，雙北疫情比較嚴重，多配一些是應當，但絕對沒有厚高雄、厚中南部、薄北部，絕對沒有這樣的情況。

不過，中央流行疫情指揮中心28日澄清，早在5月27日前就已將大部分的疫苗分配給雙北地區，加上5月27日分配的15萬劑AZ疫苗，雙北地區最後總共拿了14.6萬劑疫苗，遠比高雄市共取得的5萬4800劑要來的多。

(中時新聞網)