新冠肺炎疫情嚴峻，1名網友的父親在萬華地區工作，本月15月出現高燒症狀，篩檢後3天獲知確診，但一連等了5天才被正式列管，搭救護車到醫院救治，此時肺部已經受損，就醫後血氧一度低剩80%，最後只能插管治療；他在插管前與家人視訊，家人在電話中要他一定會康復，感人對話內容惹哭上千網友。

該網友在Dcard上發文表示，他的父親在萬華工作，5月15日開始出現症狀，包含發燒、肚子痛、咳嗽、喉嚨痛、無法呼吸等，到醫院做完篩檢，被要求拿藥回家等報告，17日收到確診通知後，衛生單位一再指示在家等候消息，他們家一連等了3天至20日，父親高燒達39度，打給1922對方還要求他「自行去醫院拿藥」，最後在他反覆撥給衛生局和1922下，父親在20日搭救護車送往仁愛醫院。

網友的父親在高燒5天後才被送至醫院隔離，父親在插管前與家人視訊，家人在電話中要他一定會康復，感人對話內容惹哭上千網友。（圖／翻攝自Dcard）

該網友說，父親送到醫院時肺部已經受損，他在前期會經常與父親視訊聊天，而父親的狀況時好時壞，直到23日醫院表示情況不好，詢問是否能插管，到時父親將不能說話，若情況持續惡化，過世的話會直接送往火化；25日父親血氧量下降至80%，醫院確定要做插管，他與家人於是趕緊撥視訊電話給父親，「看著驕傲的他努力地看著每一個我們，我只能強顏歡笑叫他趕快好起來，出來煮火鍋給我吃，他一口答應」。

該網友說，父親之後對家人說保險箱密碼，銀行及保險等，他則回應希望父親趕快出院自己用，「他（父親）還說今天的餐盒難得看起來好吃了一點，但他要插管了不能吃，我們只能替他加油，要快點出來，畢竟你可是答應我了，要讓我當米蟲的！」他每天都在祈禱父親能康復，「從來沒想過這病毒離我們這麼近，從來沒想過這病毒會這麼快、這麼嚴重」、「爸爸呀，你說過的，你說你欠我們很多，要出來還我們，我們都等你，你一定要說到做到呀！」眾多網友也一起祝福父親能康復。

(中時新聞網)