美國總統拜登將提出6兆美元預算案，支持基建計畫、解決原物料飆漲導致的通膨問題，預料將對鋼鐵進口關稅進行調整，激勵亞洲鋼市前景看好，台股鋼鐵族群以及航運、電子權值股領軍下，台股周五(28日)終場收漲269.25點，報在16,870.86點，成交值達4939億元。

三大法人28日合計買超261.47億元，自營商買超34.58億元，投信買超39.66億元，不同於27日外資及陸資賣超123.4億元，28日轉為買超187.23億元。中鋼27日遭外資賣超賣超24,024張、高居第一，28日在美國可能調整鋼鐵關稅後，近20檔鋼鐵股，包括剛入選MSCI全球小型指數第一銅、春雨漲停亮燈鎖死，燁興、中鴻、官田鋼、聚亨、燁輝、大成鋼、盛餘等鋼鐵股同樣漲停。

從外資買超10大個股來看，由高至低分別為：新光金、中鋼、華邦電、長榮、中信金、大成鋼、燁輝、國泰金、開發金、中鴻。其中有4檔鋼鐵股被外資青睞，合計被買超超過8.9萬張，買超張數都在萬張以上。

外資賣超10大個股，由高至低分別為：華航、長榮航、群創、永豐金、玉山金、旺宏、廣達、南帝、緯創、友達。華航與長榮航合計遭外資賣超逾6.3萬張，其餘個股賣超張數均未超過萬張。

至於28日融資餘額則是連6日增加，來到2,333.65億元。從交投來看，航運股成交值來到1,643億元、比重占33%，高居第一，半導體股則是以1210億元、占比24%居次，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明都已經突破前高，後兩者的當沖金額則是持續大量。

(中時新聞網)