蔡佩軒原本五、六月份行程滿檔，要為新歌〈青春有你2021〉和即將發行的新書《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光》宣傳，但受到疫情影響，計畫只好暫時喊停，取消超過10場演出，讓原本已經蓄勢待發準備出擊的蔡佩軒，難免感到無力和焦慮。
蔡佩軒參YouTuber好友阿滴發起的創作者「#好家在我在家」計畫，呼籲大家一起待在家，共同抗疫，獲得廣大迴響，歌手韋禮安、GJ蔣卓嘉、蔡佩軒也參與計畫，上傳自己的防疫影片。蔡佩軒以自己在2018年剛從加拿大返台，面對未知而感到焦慮寫下的歌曲〈急不來的，就讓它慢吧〉來響應活動。
她花了兩天時間完成編曲、錄音和配唱等工作，因為疫情期間，凡事只能自己來。因為疫情讓原本安排好的宣傳活動都暫時取消，生活節奏忽然由快轉慢，面對一連串的未知，一度讓她感到焦慮，「我仔細回想後，發現是我太想掌控一切，才會讓自己陷入焦慮的情緒中。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。