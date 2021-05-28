蔡佩軒原本五、六月份行程滿檔，要為新歌〈青春有你2021〉和即將發行的新書《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光》宣傳，但受到疫情影響，計畫只好暫時喊停，取消超過10場演出，讓原本已經蓄勢待發準備出擊的蔡佩軒，難免感到無力和焦慮。

蔡佩軒參YouTuber好友阿滴發起的創作者「#好家在我在家」計畫，呼籲大家一起待在家，共同抗疫，獲得廣大迴響，歌手韋禮安、GJ蔣卓嘉、蔡佩軒也參與計畫，上傳自己的防疫影片。蔡佩軒以自己在2018年剛從加拿大返台，面對未知而感到焦慮寫下的歌曲〈急不來的，就讓它慢吧〉來響應活動。

她花了兩天時間完成編曲、錄音和配唱等工作，因為疫情期間，凡事只能自己來。因為疫情讓原本安排好的宣傳活動都暫時取消，生活節奏忽然由快轉慢，面對一連串的未知，一度讓她感到焦慮，「我仔細回想後，發現是我太想掌控一切，才會讓自己陷入焦慮的情緒中。」

(中時 )