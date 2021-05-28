日本情色產業發達，有些女偶像甚至轉型成AV女優，人氣反倒飆升，比當偶像還紅、賺更多；近期有網友發現一部AV主打「真實偶像出道」，封面還是超萌蘿莉，但影片中卻出現「女版納豆」，連納豆本人看到也笑翻，驚呼根本是自己扮女裝。

28日晚上納豆在自己經營的臉書粉絲專頁發文，貼出3張AV的照片，封面的女優看起來像是洋娃娃般，有著水汪汪大眼睛和櫻桃小嘴，但另外兩張照片是播影片後的真面目，無辜賣萌的樣子驟然大變，錐子臉也變肉臉，豐腴的樣貌和蘿莉款封面宛如不同人。

納豆表示看過影片後，發現根本是他扮女裝的樣子。(圖/ 摘自納豆臉書)

納豆表示看過影片後，發現根本是他扮女裝的樣子。(圖/ 摘自納豆臉書)

納豆對此相當震驚，指出這根本是平行宇宙事件，還笑說「日本一個AV女優封面圖長那樣，但影片出現的人就是我扮女裝啊…」；另外納豆也在底下補充，他還認真點開影片仔細看了一遍，又PO出女優翻雲覆雨時的表情，哭笑不得地說，「我快瘋了」。

這好笑的巧合，也吸引大票網友熱情回應，「怎麼去日本發展了」、「考慮進軍日本嗎？」、「笑死！這基因很6」、「挑片要注意看」、「你該不會每天都在找平行時空的自己吧」、「覺得納豆本人真的可以考慮變妝一下去日本拍片，這根本就是你啊」。

(中時新聞網)