美國商務部28日公布，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標-核心個人消費支出物價（PCE）指數月增0.7％、年增3.1％，年增率創下近30年新高並高於預期，凸顯隨著美國經濟迅速復甦，通膨壓力持續升高。

4月PCE指數月增0.6％、年增3.6％，市場預估為月增0.7％、年增3％。扣除波動性較大的食品和能源後，4月核心PCE指數月增0.7％、年增3.1％，高於市場預期的月增0.6％、年增2.9％。

Fed將通膨目標設在2％左右，但為了讓勞動市場達到完全就業程度，他們表示將容忍平均通膨水平升溫情況。

數據亦顯示，4月個人所得經季調後月減13.1％，優於市場預估的月減14％。4月個人支出月增0.5％，符合市場預期。美國多數民眾3月時收到大筆紓困支票，相形之下4月所得自然較少，但即便如此，他們仍持續外出消費，而這有助於經濟更快脫離疫情陰霾。

(工商 )