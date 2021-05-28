新冠疫情嚴峻，前副總統呂秀蓮提出四點緊急呼籲，指疫苗產購的官方說法前後不一，隱晦不明，有無涉及違法失職之處，檢調單位應立即依法究辦，並主張重組中央流行疫情指揮中心。對此，台南市議員謝龍介表示，疫苗才是台灣的救命王牌，此時政府還用藥証、用程序來卡住捐贈人，也難怪呂秀蓮要求要徹查疫苗老鼠，同時，他也奉勸無良政客集團早日回頭是岸。

謝龍介28日在臉書上表示，Taiwan need help，「疫苗」才是台灣救命的王牌，你知、我知、政府也知，台灣人善良積了不少功德，危難時刻總會有貴人相助，現在有人要捐50萬劑「嬌生」疫苗，也有人要捐「BNT」疫苗，日本人不打的「AZ」疫苗也願意捐贈台灣。

謝龍介指出，「不管黑貓白貓，能抓到老鼠就是好貓」，如果此時政府還用藥証、用程序來卡住捐贈人（現在打的AZ和到貨的莫德納不知道有沒有藥證），寧願花大錢買也不願接受捐贈，也難怪呂秀蓮副總統會呼籲檢調要徹查疫苗老鼠。

謝龍介直言，「你們要當疫苗老鼠無異於謀命、害命，最近幾天我們都見證到生命是如此的脆弱，奉勸無良政客集團回頭是岸、善莫大焉。願台灣人民救命的疫苗早日到位！」

網友們也留言回應，「我們不要每天只會報數字的連續劇，全國老百姓需要的是疫苗，疫苗，疫苗！！」、「Science will win!」、「什麼老鼠根本就是酷斯拉，之前自費核酸篩檢好像要7000」。

(中時新聞網)