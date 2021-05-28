自國內爆發大型社區感染疫情以來，已連續13天本土確診數破百，死亡人數也快速增加，已累計78人染疫身亡，這波疫情也讓不少人表現出對疫苗的迫切需求。對此，前副總統陳建仁坦言，夫妻2人已接受國產「高端疫苗」人體試驗，且施打完畢後並未感受到不適，相信國產疫苗在未來大量生產不是問題。

陳建仁接受《民視新聞》專訪，他透露自己與太太有接受國產「高端疫苗」二期人體實驗，其中有7分之1的人施打「對照組」，另外7分之6的人則施打疫苗，雖然不知道自己是不是施打對照組，但2人施打後都沒有不適的感受。

陳建仁肯定台灣在過去這一年，靠著國人配合正確的防疫措施，建立良好的觀念，加上第一線醫護的努力，成功防堵疫情。考量目前國內對於疫苗的需求迫切，陳建仁認為，「人類與傳染病的戰爭是永不止息的」，除了採買國外疫苗，也應重視國內自製疫苗產能，以對抗未來新冠肺炎「流感化」的情形。

國產疫苗預計能在7月上路，陳建仁解釋，疫苗是「慈悲與智慧的產物」，由於蛋白質次單元疫苗和mRNA疫苗相比製程較長，也是台灣晚進入臨床實驗的主因。但他強調，食藥署對疫苗要求相當嚴格，會確保出產疫苗的品質符合國際水準。以國內廠商的生產量能來說，未來要自行生產1000萬至2000萬劑應不是問題。

(中時新聞網)