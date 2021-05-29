台灣本土疫情爆發，台北市是重災區之一，確診數增加，台北市長柯文哲擬周日進行4級警戒兵推，包括商店停業、限制民眾外出、擴大交通管制。前民進黨立委沈富雄表示，「柯文哲有需要去封台北嗎？」應該要封的萬華、板橋、中和的車子，只許進來、不許出去，但是板橋和萬華的疫情已經過去了，也不需要封了。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲頭三天設立了4個快篩站以後，那三天表現得不錯，他非常乾脆、非常犀利。但是過了那三天，他大概看到各地方的首長都很怕，他也跟著怕了，所以他現在走樣了。

沈富雄指出，萬華確診數大概超過500人，但是除了萬華區以外，台北市其他11個行政區，平均50個確診病例，所以是9比1，這是沒有封城的結果。而如果在15日疫情爆發那天封萬華，那今天其他11個區，會有幾個確診病例？他覺得這個數字是沒有意義的。

沈富雄認為，病毒跟著人跑，但是並沒有跑到台北市其他11個行政區，它跑到板橋、中和去了，柯文哲有需要去封台北嗎？反而應該要封的是萬華、板橋、中和的車子，不許南下，加上只許進來、不許出去，這個就夠了；但是這樣做影響太大了，加上板橋和萬華的疫情已經過去了，何況現在要封也來不及了，所以就不用了。

(中時新聞網)