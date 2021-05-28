本土疫情持續延燒，以文化、觀光見長的台南，藝文活動停滯、觀光也慘兮兮，台南市政府推出限定藝文、觀光紓困方案，包括34處委外場館採減收租金，旅宿業依規模級距採一次性定額補助等，另也推出「感心安心住」，針對65歲以上、原住民55歲以上獨居長者若被衛生局通知居家隔離，免費入住防疫旅館指定房型。

疫情衝擊民心，各行各業哀號一片，為盡可能消減藝文觀光產業因應防疫措施的影響，台南市政府期盼藉由及時補助，讓產業獲得實際幫助。台南市長黃偉哲說，市府已成立紓困專案辦公室，整合經發局、勞工局、社會局、農業局、教育局及聯合服務中心等6個業務相關局處業務，提供17線專線諮詢服務。

觀旅局長郭貞慧說，台南是文化、觀光重鎮，疫情升級，台南也成為「海嘯第一排」，啟動的觀光產業限定3大防疫紓困方案，包括按旅宿業規模級距，採一次性定額補助；另也針對無法申請交通部觀光局紓困方案的旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業、民宿、載客小船及觀光管筏業者，紓解其因紓困辦理相關貸款利息的壓力，如個人信貸。

此外，為了避免在家隔離獨居患者發生意外，推出「感心安心住」，台南市65歲以上或原住民55歲以上獨居長者，若接到隔離通知書，可免費入住市府安排的防疫旅館，並安排三餐、消毒清掃等。

文化局長葉澤山說，各藝文展演場館在進入三級警戒後全面關閉，藝文展演紛紛取消或延期辦理，藝文產業備受衝擊，文化局擬訂「台南藝文疫苗MODERNA」處方，包括減收34處委外藝文場館5至7月權利金，三級警戒期間租金全免，若恢復二級則減收3成租金。

文化局也對例行補助開綠燈，春季補助執行可延展至年底；因疫情選擇不執行，則補助已支出費用，市府也補助藝文團體編劇、編舞；補助獨立書店線上導讀推薦好書；市圖總館24小時取書站維持營運，釋出並鼓勵民眾運用超過10萬種電子圖書資源等。

(中時 )