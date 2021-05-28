網友拍攝西安閻良轟20試飛

近日多家外媒持續追蹤大陸轟-20轟炸機進度，對這架號稱可以威脅美軍第二島鏈防衛的新式武器給予高度重視。俄媒對此分析稱，大陸的轟-20將改變太平洋軍事力量的遊戲規則，對太平洋美軍構成嚴重威脅，它不僅將終結美軍裝備的質量優勢，也是中國取代美國成為21世紀技術革命中心的最新證明。

據俄媒《今日俄羅斯》發表題為《轟-20隱形轟炸機：21世紀技術革命將以中國而非美國為中心的最新證明》的文章稱，隨著中國準備部署其新的戰略轟炸機，美國在軍事裝備方面的質量優勢時代已經終結。中國已經縮小了與美國的技術差距，並準備繼續前進。

外媒引述專家評估稱，中共轟-20可能在2020年代末具備作戰能力，它的服役將改變太平洋軍事的遊戲規則。圖為轟-20作戰想像圖。（圖／微博）

陸媒《環球時報》日前引述知情人士的話說，近期外媒報導時使用數張大陸《軍工科技》雜誌上的圖片，該雜誌雖是大陸知名軍工集團出版的國防科技綜合刊物，但圖片實際上是同一軍事愛好者自行繪製，也從未在圖片說明中指稱是大陸轟-20圖像。

該人士表示，境外媒體引用的一些專家所說的武器參數，也是這些專家自己「腦補」的。《軍工科技》第6期封面故事說的都是美俄轟炸機的發展，甚至沒提到中國，是外媒將報導與轟-20聯結在一起。如果是官方訊息，按過去的傳統，不會選擇在軍事科技類雜誌上公布其核心訊息。

《多維新聞》指出，雖然陸指外界報導的轟-20很多內容都是刻意炒作，但《今日俄羅斯》強調轟-20是真實的存在的，如果有關其能力的報導是準確的，那麼它對美國在太平洋的軍事力量構成了「改變遊戲規則」的威脅。

俄媒認為，轟-20隱形轟炸機的真正影響在於，中國已經能夠迅速設計、測試、生產並即將投入使用一種世界級的轟炸機，預計將與美國下一代戰略轟炸機B-21 「突襲者」的能力相當。

文章認為，中國在技術上追趕美國，但從武器發展軌跡來看，仍有相當差異。中國有望在未來幾年內突飛猛進，如果21世紀將成為國防軍事革命的時代，那麼這場革命將以中國而不是以美國為中心，轟-20轟炸機將是這一新現實的最新表現。

英國《簡氏防務週刊》引用英國專家格雷瓦特（Jon Grevatt）分析表示，轟-20作戰能力可以到達第二島鏈，並可能在2020年代末之前發揮戰力。曾有專家指出，轟-20是一種4發隱形轟炸機，其可攜帶核彈頭及常規彈頭，若攜帶長劍-10K空射巡航飛彈，共射程可達數千公里。

(中時新聞網)