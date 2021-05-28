國民黨立委謝衣鳳。（取自謝衣鳳臉書）

衛福部長陳時中昨還原和德國BNT談判始末，原本去年底雙方幾乎已確認合約，但因新聞稿中「我國」兩字意見分歧而破局。國民黨立委李貴敏表示，陳時中今又說，BNT沒有回傳合約給我們，形同合約不成立，質疑又怎麼可能有下一階段新聞稿的討論，陳的說法邏輯不通。

李貴敏說，陳時中今赴立院說明防疫預算追加案，上午原本說AZ、莫德納、BNT疫苗都獲得緊急使用授權（EUA），後來又更正只有AZ與莫德納有，如此一來，為何去年底可和BNT簽合約採購疫苗？

李貴敏表示，後來陳時中解釋因為BNT沒有提供技術資料，隨後又說我們簽了合約後回傳給BNT，但對方沒有回覆，也就是形同沒有完成合約，她不解，為何陳時中昨說有進入下一階段新聞稿的討論，邏輯根本就不通，陳時中的可信度令人懷疑。

指揮中心今天公布疫苗專案輸入流程，必須由藥商申請，檢送原廠授權書、供貨時程、有效期限等8項資料，經食藥署審核通過才能使用。

對此，李貴敏認為，陳時中被問到8月底1000萬劑疫苗何時施打，推說因全球急需疫苗，供貨時程無法確定，如今卻要申請的藥商提供供貨時程，真的是嚴以待人、寬以律己。

國民黨立委謝衣鳳則說，高端疫苗還沒做二期試驗，政府就要它盡快申請EUA，但對於已取得美國FDA與WHO等緊急使用授權的國際知名疫苗廠商，卻未給予相對應的協助，反而是透過冗長的行政審查，對此感到遺憾。

謝衣鳳強調，疫苗是救命物資，誠心呼籲各黨派能放下彼此成見與政治算計，以民眾健康安全為優先考量。

(中時 )