行政院拍板定案「紓困4.0」，主要包括個人補貼、貸款補貼，以及產業紓困措施等三大原則；然而一名銀行行員的女網友表示，每天都有客人問紓困相關事宜，「是要金融業員工累倒、冒染疫風險嗎，不能政府直接發就好嗎？」。

國發會27日於行政院報告「紓困4.0」，其中個人紓困補貼方面，國發會主委龔明鑫表示，將比照去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

此外，農漁民的部分總共是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬3個月總共3萬。

一名銀行行員的女網友於「爆怨2公社」上發文表示，在獲悉紓困4.0的方案後，「又是累死銀行行員的政策」，要分流上班，又要分組居家辦公，但客人每天不是打電話來，就是親自前來詢問相關紓困事宜。

原PO有感金融業員工的辛勞，不禁哀嘆，難道要累倒或冒染疫風險做紓困貸款嗎，「不能政府直接發放就好嗎？」

貼文一出，底下留言紛紛回應，「直接入個人帳戶不就好，每次都一堆條件，現在疫情臨櫃辦理不是又群聚」、「不是不能群聚怎麼去辦」、「銀行現在每天來客數比平時還多」、「看得到，領不到」、「到時候銀行臨櫃辦理要聚一波」、「明明可以簡單化的事情」、「沒有參加工會的又是沒得領，是嗎」。

(中時新聞網)