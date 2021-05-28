有市場傳聞，全球晶圓代工龍頭台積電已經接到蘋果生產新一代iPhone 處理器A15晶片的訂單，預計採用5奈米製程生產，可望如期在9月的秋季發表會後出貨，去年受到疫情影響的產能推遲情況預計將消失。資深半導體分析師陸行之在臉書表示，預計是台積電5奈米Plus，然後還有消息是明年A16預計採用台積電4奈米製程，那3奈米製程客戶去哪了？

《經濟日報》報導指出，今年A15晶片已經開始投產，預計8月大量量產，至於明年的A16晶片，預計採用台積電4奈米製程生產，投產時間約明年第二季，並在第三季大量生產，仍有機會由台積電獨家生產晶片。

陸行之表示，感覺A15 5月底投產，8月大量產出好像有點太晚了，那台積電如何補足5、6月的營收短缺？AMD、Nvidia、車用晶片展望都不错，若想要維持財測，台積電必須2個月都維持成長11%。

陸行之指出，Apple A15應該是採用台積電5奈米Plus，如果跟A14 一樣採用5奈米製程，那就上一代手機沒差別，消費者又不是白癡，沒必要換手機。從台積電年報說明，5奈米製程在去年開始量產後，5奈米FinFET強效版（N5P）於2020年底獲得多個客戶產品投片，並預計2021年進行N5P技術量產。相較於N7，N5P技術速度增快約20%，或功耗降低約40%。

陸行之分析，由於報導指出明年蘋果A16採用的會是台積電5奈米製程家族延續的4奈米製程，過去都是蘋果與華為搶產能，Apple占80%，華為旗下海思半導體約占20%，海思在2019年之後沒了，AMD預計明年推出5奈米製程的 Genoa，Nvidia目前還沒有3奈米計畫，高通不忠誠，是轉來轉去的客戶。

那台積電3奈米製程量產速度要如何追上5/7奈米製程，之前台積電說明會更比預期快推出，陸行之推測，難道是那個要在美國亞利桑那州投入200億美元擴產的英特爾，預計2023年上半年要推出7奈米製程的數據中心處理器Granite Rapids，還是搭載在PC的第一代英特爾7奈米製程處理器Meteor Lake ？或是英特爾在7奈米製程透過小晶片(chiplet)封裝技術加上幾顆台積電3奈米製程大核心？

台積電3奈米製程將繼續採用FinFET，該技術領先全球，並針對行動通訊與高效能運算應用提供優化的製程，預期2022年將獲得多個客戶投片，並於當年度下半年量產。

競爭對手三星電子預計在3奈米製程就採用環繞閘極技術（Gate-All-Around,GAA），但同台積電所述，該公司在FinFET架構擁有優於業界的技術，在過去的製程技術上，電晶體密度、鰭片間距(FinPitch)表現上也更優秀，讓台積電可以更有效控制成本，協助在3奈米製程有機會繼續勝過三星。

(中時新聞網)