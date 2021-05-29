工作多年，口袋還是空空的？相信這是許多小資上班族的心情寫照：「每個月不知道錢到底花哪裡去了，究竟買了什麼東西，怎麼樣也想不起來、說不清楚……」；小心，你可能犯了「存不到錢」的理財大忌！那麼，究竟為什麼愈想存錢、想要更省，愈是存不到錢？本周小花平台以此為切入點，引用國內年輕藝人郭書瑤（瑤瑤）和賴晏駒（小賴）不藏私分享個人理財心得，帶領讀者看看他們身上有哪些可以效法的小撇步？

瑤瑤善用「日常超實用4招」成功存千萬為家人買房

以一句「殺很大」電玩廣告台詞爆紅的郭書瑤，出道多年來除了唱歌、主持外，並得過金馬獎最佳新演員殊榮。從小家境貧窮，從高中開始就在外面打工賺錢，甚至自己要分擔家裡其他兄弟姊妹的學費，這讓她早早就對金錢有強烈的危機意識，尤其最擔心自己手邊沒有錢，因此養成了分配收入的習慣，她並透露靠著「日常超實用4招」幫媽媽開了間早餐店，也為家人購置千萬豪宅。

你也好奇她的省錢撇步和理財妙招？以下一起來看看。

首先，郭書瑤提到自己每次拿到收入後，一定會將其中的一半存起來，再將剩餘的錢做好「分配」，分成生活費、預備金、存款及保險等4個部分，「先把預期會花用的支出諸如：食、衣、住、行、娛樂……等都分配好，可以有效避免不必要甚至過度的花費，我認為如果連自己的錢花去哪裡都搞不清楚，那絕對是存不到錢的。」

其次，郭書瑤說到自己引以為傲的「日常超實用4招」，分別是「多用現金消費」、「限定信用卡額度」、「掌握好收入分配比例」及「事先決定好購買的準則」等。

(中時新聞網)