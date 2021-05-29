當男人有了孩子，大多希望自己能成為一個好爸爸，星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、水瓶座、巨蟹座、處女座、金牛座的男人如果婚後有了小孩，會盡力付出，帶領小孩成長茁壯，是大家眼中的模範父親。

▍1.摩羯座

摩羯男是一個嚴格的爸爸，會花很多時間照顧小孩，希望小孩可以養成獨立自主的個性，他們認為自己的事情要自己做好，不希望小孩的依賴心太重，在摩羯男的教導之下，通常小孩的學業成績都非常優異，出社會後的發展也相當不錯。

▍2.水瓶座

水瓶男很有個性，不會太過約束小孩，期許孩子可以自由發展，但是水瓶男也能給孩子威嚴感，通常能成為孩子的榜樣，如果小孩遇到困難，都會想要找他協助，他也會盡力幫孩子化解難關，可說是非常有父愛。

▍3.巨蟹座

巨蟹座是溫柔奶爸的代表，和老婆感情很好，對孩子也非常溫柔，婚後會把生活重心放在家庭上，不但照顧孩子的生活起居，也很重視他們的心靈成長，如果小孩有心事都想和爸爸傾訴，甚至在孩子和老婆吵架時，能當雙方的潤滑劑，是理想的模範爸爸。

▍4.處女座

處女男雖然性格龜毛又挑剔，但不會過度要求孩子的成績，他們比較重視孩子是否能好好的發展興趣，當孩子犯錯時處女男少不了一陣囉嗦，但依然會給予尊重，不會開口辱罵。處女男是孩子心中的燈塔，指引孩子發展的方向，不讓他們走向歪路。

▍5.金牛座

金牛男當爸爸以後會很有責任感，他認為讓孩子安心成長是自己的責任，平時金牛男比較吝嗇，但花錢在孩子身上完全不手軟，他們會包容孩子一切天馬行空的想法，而且重視與孩子約定好的承諾，是孩子最好的朋友。

(中時新聞網)