台灣 5G 開台將在六月屆滿一周年,愛立信公布截至目前全球最大規模的 5G 消費者研究―《成就更好5G的5大關鍵》 (Five Ways to a Better 5G) 報告(全球版報告、台灣版報告),調查台灣、美國、中國、韓國等全球26個市場,呈現13 億智慧型手機用戶和 2.2 億 5G 用戶的意見。報告發現室內覆蓋是影響消費者 5G 體驗的重點之一,此外,台灣有 22% 的消費者在升級 5G 後減少在室內使用手機連結 Wi-Fi。

這項研究顯示,5G帶動消費者出現新的使用行為。台灣5G用戶每週在高品質串流影音上花費的時間比4G用戶多達3.5小時,增幅高達37%,相較於全球5G用戶平均增加的1小時高出不少。此外,與4G用戶相比,台灣5G用戶每周平均多花0.5小時在雲遊戲上,而全球用戶平均增加的時數高達2小時。在虛擬實境(VR) 應用程式上,全球5G用戶每週平均使用時間增加1小時,而台灣5G用戶則增加0.5小時。此外,有22%的台灣5G用戶在升級5G後,減少在家中和其他地方使用手機連結Wi-Fi,比全球平均高出2個百分點。

然而,全球有高達70%的5G用戶對於市面上可供使用的5G創新服務和應用程式並不滿意,台灣更有高達74%的5G用戶期待更多的創新服務。台灣消費者願意為數位創新加值服務的5G資費方案多付40%以上的費用,比起全球消費者平均願意多付20%至30%的比例高出許多。愛立信認為,加速5G創新應用服務的商業化,例如Hi-Fi 音樂、雲遊戲、5G TV、運動賽事和演唱會的現場和遠距沉浸式體驗等,將有機會推動消費者升級5G。

這項研究也指出,由於COVID-19 疫情持續襲捲全球,世界多國實施封鎖,或居家辦公等避疫措施,在限制外出的情況下, 使得室內訊號覆蓋顯得更為重要。報告顯示,相較於4G用戶,5G用戶對於在家中、工作場所或公共空間的室內覆蓋表現較不滿意。台灣有40%的5G用戶對此感到不滿,韓國用戶不滿意的比例高達50%,澳洲則有24%。在提高5G網路滿意度方面,全球與台灣的消費者皆認為室內覆蓋比網路速度或資料傳輸可靠性影響重要兩倍。針對網路速度、使用行動網路時的電池續航表現、室外覆蓋等網路表現,5G用戶相對4G用戶擁有較高的滿意比例。

另一個值得注意的發現是,截至2020 年底,全球有超過 22% 的消費者持有 5G 手機但仍使用 4G 資費方案,台灣則有20%的5G手機用戶有相同情形。愛立信指出,此現象反應大眾對於5G的了解存在知識差距,原因包含不了解5G裝置功能、宣傳文案使用專業術語不易理解、不知道開通5G是否需更換資費方案、缺乏5G新服務的資訊、無法辨認5 GHz Wi-Fi和5G網路的差異等。如果這些持有5G手機的用戶升級使用5G資費方案,預估台灣5G用戶數可再增加100萬。

要進一步滿足消費者對5G的期望,愛立信提供給全球電信業者五項建議,包括:透過向消費者推廣5G的價值來消除知識差距、改善室內5G網路覆蓋以提升用戶體驗、滿足新5G服務帶來的網路需求、了解並專注於消費者對5G的核心訴求以發展創新5G應用案例、與生態系夥伴合作加速推動5G創新服務與應用程式的商業化。

愛立信消費者行為研究室負責人Jasmeet Singh Sethi表示:「目前對5G網路體驗的分析集中在獨立測量5G速度和可用性上。 但是了解5G早期用戶如何看待5G使用經驗也同等重要。 透過愛立信消費者行為研究室的五大見解和建議,電信營運商可以鼓勵消費者採用5G並滿足消費者的期望。」

台灣愛立信總經理藍尚立表示:「台灣在2020年6月推出5G商用網路,在短短11個月期間,整體5G用戶已接近200萬 ,滲透率接近10%。相較於其他更早推出5G 的國家,台灣用戶的成長速度更快,也顯示出台灣用戶對於5G服務的高接受度與期望值。幫助電信營運商打造更好的消費者5G體驗,將會是我們持續努力與台灣客戶合作的方向。」

