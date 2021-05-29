上周集中市場外資買超264.64億元，投信買超27.51億元，自營商含避險買超4.53億元，三大法人合計買超297.11億元。融資減142.46億元，融資餘額2165.71億；融券增加71,092張，融券餘額514,498張，法人作多，散戶偏空。上櫃股票方面，外資買超56.94億元，投信買超3.19億元，自營商買超5.23億元，三大法人合計買超65.35億元。OTC融資減36.36億元，融資餘額560.96億元，融券增加2,124張，融券餘額37,732張，外資獨自偏多，散戶做空。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線台股的表現還是受制新冠疫情的變化，應持續觀察未來幾周是否能有效控制住疫情的擴散，一旦防疫機制發揮效用，確診人數若能逐日降低，則盤勢可望再重新整理向上。

周書玄認為，短期內利多與利空因素皆存在，利多包含融資減幅、VIX持續下降、台指期五月十七日結算並未再破五月十二日15027低點等三項，建議投資人觀察疫情變化，分散風險，並審慎樂觀應變。

永豐金證券表示，大盤順利站回16000點，市場熱度不減，有利多方防守，但是量能集中在航運類股，籌碼並沒有得到沉澱，同時疫情變化難測，建議投資人減量經營。

疫情明顯影響內需 外需可望強勁延續

疫情對台灣內需消費市場的影響較大，從五月十九日中央疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，多數企業啟動居家上班，減少群聚，至雙北再宣布五月二十四日起餐飲店禁止內用，其他縣市也紛紛宣布跟進，這對餐飲、零售等服務業無疑是重大打擊。

周書玄分析，若第二季消費需求突然消失，則第三季相對難再找回來，對於以外銷出口為主的產業，短線影響較小，可以觀察其生產基地是否在台灣，若生產工廠在台灣者，可能會因居家上班或異地分組／分流上班的影響，而延後出貨。

本土疫情爆發是本波台股大回檔的主因之一，五月二十二日中央流行疫情指揮中心公布，因篩檢量能不及，部分本土確診個案須回歸到確診日期，校正回歸後的每日確診數，除了五月十七日來到四七六例高峰，餘日皆在三百至四百五十例範圍間，且有下降趨勢。而且確診者在隔離前的活動範圍持續擴大，至截稿前，只剩離島未傳出確診消息，但台灣地狹人稠，交通便捷，流動率相對高，未來難保有意外變化，還是管控風險為宜。

緊張氣氛是身處在其中的人才感覺至深，對於全局其實無礙。永豐金證券說明，目前歐美國家逐漸接近疫苗解封，需求引擎即將發動，台灣強勁的外貿可望延續。因此，在眼前混亂中，靈活者可以短打傳產強勢股。如果希望穩定獲利，還是建議回到經濟主軸。凱基證券表示，台灣半導體業者接單續旺，現階段尚未影響電子產業鏈的運作，估計對股市的影響不大，有望持續帶動台股反彈行情。

有關布局方向，周書玄建議，可以電子產業五成、傳統產業四成的方式，分散風險。電子產業方面看好半導體／晶圓代工、ABF載板等，傳產類股則看好航運、戶外休閒、金融等，由於美國成長股目前受到通膨拖累，但若通膨升溫則轉而看好壽險、金融類股。富蘭克林華美投信提醒投資人，短線操作應分散產業與波動風險，若不知如何挑選投資標的，建議不妨可利用台股型基金作定期定額／定期不定額的投資，採中長期持續布局。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，電子類股方面，全球晶片荒延續，加上中美角力升溫，遠端設備產業鏈有被報復性驅動的態勢，產業補庫存動能將支撐台股企業維持獲利能力，屬供應鏈主戰場的台灣半導體、汽車電子、伺服器等產業類股，將是長線核心配置的要角。吳志文進一步解釋，在通膨升溫環境中，投資有訂價權，又能創造穩健現金流的企業，將是篩選投資組合的不二法門。

疫後經濟重啟 低基期消費類股伺機而動

永豐金證券指出，上周美國公布FOMC會議紀錄，已有多位FED官員提出討論QE縮減的條件說，不過全球股市在經歷美國公債殖利率飆升的考驗後，對於QE縮減反而顯得淡定，或許是市場對於拜登政府之後還有基礎建設的利多期待。

一向有「美股風向球」之稱的13F持倉最新報告出爐，主要大型投資機構第一季普遍減碼科技股，而加碼消費類股。法人認為，隨著疫後經濟重啟，低基期的零售、觀光等族群，短期投資價值將浮現。

美國證管會規定，資產管理規模超過一億美元的投資機構，都要在每季結束後的四十五天內揭露持股明細，即「13F持倉報告」。由於內容來自多家知名機構法人，如股神巴菲特的波克夏、女股神的方舟投資，以及橋水、老虎、索羅斯等對沖基金，成為市場關注焦點。

據最新公布資料顯示，機構法人第一季持倉普遍減碼科技股、加碼消費股。其中，索羅斯大砍科技股，比重從13.6%減至4.3%；橋水基金增加循環、非循環消費股，比重各提高四個百分點；方舟投資也增持循環消費股約一個百分點；波克夏則增持金融股逾四個百分點。

值得注意的是，科技股仍是法人持股大宗。以波克夏為例，科技股持倉比重41.8%，為第一大類別，方舟投資甚至增持特斯拉、Teladoc、Square、zoom等科技相關公司股票，就連索羅斯基金也大幅加碼亞馬遜、Google。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球經濟逐步重啟下，油價、原物料等大宗商品價格齊步走揚，引發通膨疑慮，造成今年來市場投資風格轉變，股市震盪加劇。目前美國核心PCE雖有上揚，但是要達到聯準會啟動升息的標準，還有一段距離。

在短期通膨壓力凌駕經濟解封利多的情形下，葉菀婷認為，有利相關的消費股、原物料族群，特別是低基期且受惠經濟重啟的零售、觀光旅遊等行業，仍將受到資金青睞，投資人可採取短打操作。

另外，第一金投信指出，若未來通膨恐慌掃除，市場回歸基本面看待，科技股在企業資本支出提升下，將有另一波行情可期。考量技術指標已經落後，科技基金加碼布局時機顯現，積極型投資人可單筆加碼，穩健型投資人採取定期定額方式分批進場，為下半年的旺季行情鋪路。

5G生態圈領科技升級 成長曲線看俏

吳志文表示，台商企業在5G生態圈中扮演關鍵角色，其中高成長型的產業，如在先進製程領域領先全球的半導體龍頭產業，較易享有訂價權，並搶佔未來AI、高效能運算商機；綠能產業方面，台廠具充電樁與電動車等電力動力系統與關鍵零組件，都將受惠客製化帶來的議價權。

美國半導體聯盟的成立，包括蘋果、高通等美國科技大廠，另有台積電、聯發科等同為成員，吳志文分析，聯盟除支持美國發展半導體產業外，也展現美國企業對全球半導體生態圈的影響力，預期美國維持領先或拉大與中國科技技術差距。台商科技創新能力及5G生態圈帶來科技規格升級需求，均有助台股第三波成長曲線。

國內疫情升溫影響，台股持續呈現整理格局。本土疫情帶來的衝擊已漸漸被市場消化，在美國股市韌性的表現，及不畏QE縮減的言論下，上周五台股出現反彈，開高收高，終場上漲259.7點，上升1.62%，收16302.06點，成交量4,297.03億，周線收紅，一周大漲474.97點，漲幅達3.0%。同時上櫃指數收190.87點，漲2.04%，表現不如上市。法人認為，觀察台灣疫情擴散速度，短線台股仍屬盤整格局，接下來將視疫情擴散變化，建議分散風險買大不買小，逢低擇優介入。

本文作者:沈安玨

(本文摘自《理財周刊1083期》)

《理財周刊1083期》

(中時新聞網)