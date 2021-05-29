韓國國產新冠疫苗研發進度。

台灣、韓國、日本目前都面臨嚴峻的本土新冠疫情，日經亞洲（Nikkei Asia）評論，太慢讓民眾接種新冠疫苗讓這三國對疫情不堪一擊，現在都急著研發國產疫苗。

日經亞洲26日撰文指出，美國目前已經有約50%人口至少接種過1劑疫苗，約40%完整接種疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已經允許完整接種疫苗的民眾多數場合免戴口罩，這項政策讓韓國人相當羨慕，也開始批評韓國政府太慢取得、推廣疫苗，甚至太慢發展國產疫苗。

文章指出，正當美國脫掉口罩之際，日本政府也被民眾批評研發國產疫苗的速度太慢，台灣則面臨著要加快讓民眾施打疫苗的壓力，同時間等待國產疫苗有所進展。台、日、韓都著急著盡快研發國產疫苗，希望藉此抑制本土疫情、日後讓國民每年施打，甚至能夠做到外銷。

文章接著盤點三地國產疫苗的發展進度，指出台灣高端、聯亞、國光生技公司研發的3支重組蛋白疫苗分別正在進行第1、第2階段臨床試驗；韓國一共有5間生技公司研發疫苗，其中韓國生技公司Genexine的DNA疫苗及CELLID研製的腺病毒載體疫苗已經著手第2期臨床試驗，SK生物科學公司（SK Bioscience）、EuBiologics分別研發的重組蛋白疫苗，以及GeneOne生命科學的DNA疫苗仍處在第1期臨床試驗階段；日本則有4家企業研發疫苗，包括製藥商第一三共（Daiichi Sankyo）研發的mRNA疫苗、鹽野義（Shionogi）的重組蛋白疫苗、KM生物（KM Biologics）的不活化疫苗都已經開始第1/2期臨床試驗。

日經亞洲指出，3國政府都在動員資源支持本土企業發展疫苗，以韓國為例，韓國國家衛生院的角色類似於國家的中央實驗室，負責測試本土疫苗開發商的臨床受試者檢體，國家衛生院甚至和美國藥廠莫德納簽署備忘錄，合作研究mRNA疫苗技術。韓國下半年還將成立國家疫苗基礎中心（National Virus Basic Institute），支持本土疫苗研發。日本政府則是補助4間疫苗開發商至少484億日圓（約新台幣122億元），用於疫苗研發。

台、日、韓目前都沒有一家廠商進入3期臨床試驗，企業表示主要是缺乏資金，韓國生技公司Genexine計畫和國際夥伴合作，共同負擔第3期臨床試驗的費用，粗估高達1,500億韓元（約新台幣37.3億元）。

專家表示，疫苗是結束新冠疫情的唯一出路，政府應該要慷慨支援藥廠開發疫苗。首爾大學生物科學教授安光錫（Ahn Kwang-seog，音譯）以國防預算作比喻，「與傳染病打仗是一樣的意思」，「民眾應該要接受這是對人類安全的必要支出，和罕見疾病不同，我們可以投資更多來應對傳染病。」

(中時新聞網)