喝茶抗病毒?曾經在十七年前因為SARS被隔離的吳清源醫師,自那時起致力於研究病毒,於新冠疫情爆發之初思考著有何對抗疫情的方法,去年帶領嘉義長庚醫院中醫科研究團隊,在台灣茶當中,電腦模擬發現可以抑止病毒增生的「多酚羥基茶駢酚酮」的物質成份,並在後續的研究試驗中,透過細胞和老鼠等動物試驗證實台灣茶可能具有預防新冠病毒感染的效用,研究結果已發表在國際期刊。

●從萃取本土茶葉及藥草 找到新冠抗潛力配方

已知新冠病毒透過接觸人體細胞的「ACE2受體」,並透過「跨膜絲胺酸蛋白酶2」(穿膜蛋白)幫助下,進入人體細胞中感染,因此「ACE2受體」和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」是研發藥物的重要攻擊目標。

嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源醫師研究團隊去年發現,在台灣本土茶葉發現有一種經特殊萃取「多酚羥基茶駢酚酮」物質,電腦模擬此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶(RNA依賴性RNA聚合酶)並抑制其活性,進而可能會抑制新型冠狀病毒增生。

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊,透過細胞和老鼠等動物試驗,證實台灣茶可能具有預防新冠病毒感染的效用。(示意圖/健康醫療網提供)

不過,針對台灣茶在預防感染上,他近來在第二篇研究試驗,從萃取本土茶葉的物質,探討對於宿主細胞「ACE2受體」和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」的影響,研究結果發現,無論是細胞或老鼠實驗中,試驗草藥配方可以有抑制上述兩種蛋白的作用,且沒有毒性。不過對於不同變種病株的抵抗力可能不盡相同,需要進一步研究,但共同發現有抑制新冠肺炎病毒接受體的蛋白表現,是重大發現,實驗內容已獲刊登在國際SCI醫學期刊的論文上。

●預防新冠病毒感染 抑制人體新冠肺炎病毒接受體

新冠病毒要接觸人體的接受體才能進入細胞內部引起感染,吳清源提到,第二篇研究是一個「手套理論」,他形容病毒好比「棒球」,人體接受體像是「手套」,「如果把手套拿掉後,病毒就沒有手套可以黏附在人體細胞上面,因此人體的手套(接受體)下降或變少時,新冠病毒也就不容易進入體內。

換言之,只要當接受體表現量下降時,吳清源強調,對於新冠肺炎病毒,不論是原始病株或是變異株,感染的機會都會下降,達到對人體的保護的作用。飲茶是自古以來的養生之道,在先前的研究發現發酵茶抑制接受體效果佳。

吳清源補充,不是只有單一的茶黃素有效,還有其他成分及特殊品種能發揮作用,有些成分可以移除「手套」,有些讓「手套漏接」,互相加乘達到保護作用,所以他們使用了兩種藥方研究,但是確切的臨床效果仍未知,需要進一步的研究,確認對新冠病毒的保護作用。

●開啟深入醫學研究 希望對疫情有幫助

談及研究的過程遇到很多困難,吳清源回憶,「一開始有些人會笑他太傻了,但他冥冥之中覺得這是上天賜予他的東西,只希望做一些對疫情有幫助的事,可以幫助更多人,讓疫情趕快過去。」近來病毒變種病毒傳播迅速,嘉義長庚中醫研究團隊正在積極對變異株進行研究,希望將來能順利完成人體實驗,幫助更多人降低新冠感染率。

●疫情當前不要慌亂 在家運動提高免疫力

面對新冠疫情在台灣持續升溫,吳清源建議,最重要是提醒民眾不要恐慌、心定氣閒、睡飽吃好、營養均衡才不容易得病,特別是在家時要多運動才能提升免疫力。

至於吃什麼最好,醫師說,不建議民眾一定要吃特定東西,因為每個人體質不一樣,可能都有不同的反應,所以民眾不應自行前往中藥行任意購買中藥服用,如果民眾真的有需要提升免疫力,請尋求專業的中醫師來調理。

醫師團隊論文:

1. Potential Simultaneous Inhibitors of Angiotensin-Converting Enzyme 2 and Transmembrane Protease, Serine 2

2. GB-2 inhibits ACE2 and TMPRSS2 expression: In vivo and in vitro studies

