老一輩爸媽為了讓小朋友有好成績，常會說「你負責把書讀好，其他家事都不用做」。而擁有新時代醫療科學知識的爸媽，已經能理解「先動再學，效果加倍」的原理，利用機會勞動雙手，是好事情。當然啦，換做成年人，養成腳勤手勤好習慣，對於預防老人癡呆來說，也十分有益。

能勞動是福。你去觀察那些很愛做事、樂於為他人付出的老人家，再去看看那些整天坐著，飯來張口茶來伸手，等著人伺候的長輩，哪一個比較快樂？哪一個讓人覺得和藹慈悲好親近？很多時候，是前者！

科學家用老鼠做實驗，分兩批，一批給他們滾輪可以跑，一批讓他們沒事幹。結果發現滾輪組老鼠大腦裡增加了許多新生血管，這意味他們能得到更多氧氣跟營養。至於沒事幹那批，則是血管萎縮、認知功能下降，還悶悶不樂這樣。

老婆老公老闆叫你去倒垃圾、叫你去採購、叫你幹一些粗活，不用不爽，反而要開心，有機會活動運動勞動，你的血管會新生、生長因子能活化，頭好壯壯不憂鬱，一動解千愁。

●為增肌健腦家事療癒增添樂趣，可試試下面幾招。

1.換手做看看。

大部分人都有慣用手，偶爾換成另一手來操作困難、需要出力的部分。比方說換左手擦拭刷洗、用非慣用手扭開瓶蓋。平常習慣用左手提重物的人，改換右手提提看，藉此鍛煉一下平常很少用到的肌肉。

2.進階棒式，訓練核心。

不管是健身還是復健，核心肌群的強化都相當必要。基礎棒式練到無聊了，你可以試試三點不動一點動，兩腳加一隻手撐地，一手拿抹布擦地板。痠了就換手。臀部夾緊、肚子收緊，效果更佳。

以手肘、腳尖撐地的「棒式」可有效訓練核心肌群力量，可居家適度練習。（圖/本報系資料照片 廖珮妤攝）

3.省電省水改手洗。

十指常活動，刺激大腦皮質、促進大腦血液循環，對於腦部疾患的預防，逐漸受到醫界重視。我推薦手洗衣服這一招，剛好現在缺水缺電，能省則省。

此外，活動手指激活大腦，你彈琴、玩魔術方塊、編織、提筆寫字、幫人按摩、摸狗也都很好，儘量各種方法輪流用，用不同的方式去做刺激。

4.做料理加上擺盤。

生活要活出儀式感，擺盤可以練一下。一開始沒有頭緒，不妨多看看美食雜誌、食譜書籍或教人做料理的影片。用慢慢享受的方式進食，身體在消化吸收與代謝上，都會進行的比較順利。視覺、聽覺(比如切菜的聲音、水滾的聲音)、嗅覺、味覺全開，一方面活化腦部、一方面也能防止自己不小心吃進過多熱量。

5.深蹲洗碗，墊腳尖取物。

我認識一些愛運動的人，連刷牙、等紅燈都可以拉筋。如果你夠高，那洗碗的時候順便練深蹲練大腿，未嘗不可。

至於墊腳尖取物、擦拭櫃子、晾衣服，也都是很好。墊腳尖的時候小腿會出到力，我們的小腿就像是「第二顆心臟」，運動到這裡的肌肉，能幫助下半身血液打回心臟。

整個世界，都是你的健身房。在家做事同樣也能健肌健腦，能工作是福，能勞動，也是福。(本文作者洛桑加參醫師為身心靈預防醫學專家、Dr.Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人。)

(中時新聞網)