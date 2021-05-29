您的壓力大嗎？繁華的城市下緊湊的生活步調、壅塞的交通、課業與職場上的競爭，環境中的霧霾、毒素、重金屬與病原體，加上新冠肺炎傳播的新世界，很多時候我們有必要重回大自然的懷抱，或是找到一個能讓心靈平靜的環境，讓自己心靈沈澱且緩一緩，同時也讓肝臟好好休養生息。

肝臟每天都要進行排毒的工作，想要「保肝」就要從日常生活當中去實踐，包含睡眠、情緒管理、飲食和運動都是我們要去努力的方向。肝臟的功能狀態難以用現代醫學的檢測詳細了解，目前也沒有單一藥物可以全面提升肝臟功能，但只要常保良好生活型態，我們的肝臟就有機會運作的更順利一點。

現代人絕大多數以外食為主，很容易掉入高碳水化合物與非健康油品的飲食型態，這樣的食物組合會造成血液黏稠與損傷血管壁，可能使肝臟血流遲滯而讓毒素排出的管道受阻。

當肝臟儲存肝醣的空間用罄時，糖分也會在身體各處堆積成脂肪，其中脂肪肝會直接增加肝臟細胞正常運作的負擔，而非健康油品也會造成發炎反應而干擾身體的新陳代謝。

這時候如果處於長期壓力或突發性壓力事件下，人體交感神經可能過度活化與疲勞，進而引發自律神經的不協調。雖然腎上腺素和糖皮質激素等的釋放，可以短期幫助我們度過難關，但這些傳導物質與荷爾蒙本身就會加重肝臟的代謝負擔，還會造成血糖持續偏高、體內水分滯留，引起一連串的病理反應。這時候，就必須適時補充足夠的營養素與健全的抗氧化身體機能，才夠能強化肝臟的排毒功能。

睡前要減少接觸藍光，尤其是習慣在暗室中滑手機者更會增加藍光對眼睛的傷害，不但傷及視網膜，也加重肝臟的負擔。(示意圖/Shutterstock)

早睡對於現代人來說，是一件相當困難的事情。十二經絡養生之說，晚上十一點到半夜一點走膽經；半夜一點到三點走肝經，然而，有多少人能夠在十一點前入睡，甚至在這四個小時的時辰內保持熟睡？

許多人工作時間比較長，下班後沒多久就已經超過晚上十一點，像我在醫院擔任住院醫師，值大夜班的時候能夠小睡片刻就很開心了，怎敢奢望可以在這段時間好好休息，能有機會早睡的時候，人人都要多多把握。另外，睡前要減少接觸藍光，尤其是習慣在暗室中滑手機者更會增加藍光對眼睛的傷害，不但傷及視網膜；中醫的角度也呼應這樣的說法，肝主目，千萬不要加重肝臟的負擔。

運動風氣是日益興盛，適度的運動可以調節代謝與心肺功能，但做比較激烈或重量訓練時要特別注意前後的暖身與收操，目的是要讓全身筋膜柔軟，以免運動完後肌力更不平均、經絡不平衡，尤其是現代人的生活模式讓許多人都有肩頸痠痛與下背痛等問題，要注意筋柔則骨正，骨正則肌力均衡發展，經絡系統才能平衡促進健康。

肝臟的健康猶如一顆洋蔥是一層一層堆疊成的，許多治療的經驗告訴我們，各項因素環環相扣，很難以單一的面向就達到長期的健康。

況且，肝臟還是個堅忍不拔的器官，甚至將他人捐出的部分肝臟植入仍能健康地活下去，儘管如此，我們還是要非常善待肝臟，畢竟當肝臟在發炎與掙扎的時候，我們可能不會馬上就知道，所以要持續保持良好的生活習慣，擁有健康的肝臟，疫情肆虐下才能度過難關。

《治咳寶典》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)